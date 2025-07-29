Солдатенко — об исключении из РПЛ: за чёрной полосой всегда следует белая, мы же «Торпедо»

Вратарь «Торпедо» Ростислав Солдатенко высказался об исключении автозаводцев из числа участников РПЛ на нынешний сезон. Ранее у голкипера сорвалось четыре возможности поиграть в РПЛ. Дважды до стыковых матчей не допускали «Аланию», а по итогам минувшего сезона в элитный дивизион из-за проблем со стадионом не пустили «Черноморец», за который играл Солдатенко.

— Очень многие говорили и писали перед стартом этого сезона о твоей мечте, об очередной попытке захода в РПЛ. Увы, пока не сложилось. Как ты пережил эту историю?

— Да, понятное дело, что всем нам хотелось бы играть в Премьер-Лиге, но… Дома всё хорошо, все живы-здоровы. Это самое главное. Я всё-таки кормилец семьи, самое главное, что я играю. И руки-ноги есть, голова на месте. Поэтому могу себя настроить на игру. Потому что это футбол всё-таки. Я его люблю, люблю играть в футбол. Понятное дело, непросто, но всё равно, после того, что столько раз не пускали меня… Я думаю, воздастся в очень скором времени. Потому что за чёрной полосой всегда следует белая. Мы же «Торпедо»! — приводит слова Солдатенко официальный сайт клуба.