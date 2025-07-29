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Гиорги Шелия: Конате хотел вернуться в Россию — куда, если не в «Ахмат»?

Гиорги Шелия: Конате хотел вернуться в Россию — куда, если не в «Ахмат»?
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Голкипер «Ахмата» Гиорги Шелия высказался о возвращении в российский клуб нападающего сборной Буркина-Фасо Мохамеда Конате. Форвард ранее провёл в команде из Грозного три года — с 2021-го по 2024-й. Последним клубом футболиста был «Эр-Рияд».

«Статус лучшего бомбардира в истории «Ахмата» придаёт большое значение Конате. Когда ты уходишь в этом статусе, а потом возвращаешься — нужно это подтвердить. Теперь слово за ним. Я ещё до перехода слышал, что он хотел вернуться в Россию, но куда бы он вернулся, если не в «Ахмат»?» — сказал Шелия в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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