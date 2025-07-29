«Акрон» — «Балтика»: онлайн-трансляция матча Пути РПЛ Кубка России начнётся в 18:30 мск

Сегодня, 29 июля, стартует розыгрыш Пути РПЛ в Фонбет Кубке России сезона-2025/2026. В рамках первого игрового дня состоится матч тольяттинского «Акрона» и калининградской «Балтики». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер».

Напомним, действующим обладателем Кубка России является московский ПФК ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы обыграли «Ростов» (0:0 — основное время, 4:3 — серия пенальти). Также ЦСКА выиграл Суперкубок страны. Чемпионом Российской Премьер-Лиги в прошлом сезоне стал «Краснодар».