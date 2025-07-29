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Тренер вратарей «Ливерпуля» назвал Георгия Мамардашвили лучшим молодым голкипером Европы

Тренер вратарей «Ливерпуля» назвал Георгия Мамардашвили лучшим молодым голкипером Европы
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Тренер вратарей «Ливерпуля» Хави Валеро назвал Георгия Мамардашвили лучшим молодым голкипером Европы. Напомним, грузин присоединился к «красным» этим летом, прошлый сезон он провёл в «Валенсии» на правах аренды.

«Гио — вратарь с огромным потенциалом. Он лучший молодой голкипер Европы, и, думаю, он уже показывает, что у него есть всё необходимое, чтобы стать топ-вратарём в ближайшие годы. Он был очень надёжен последние годы и продолжал расти как игрок. Он доказал это в Ла Лиге, выступая за «Валенсию». Я бы сказал, что Мамардашвили — лучший вратарь в своей возрастной группе», — приводит слова Валеро официальный сайт «Ливерпуля».

Напомним, «Ливерпуль» — действующий чемпион Англии. «Красные» выиграли АПЛ в первый год работы Арне Слота главным тренером команды.

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