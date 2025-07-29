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«Динамо» Махачкала презентовало третий комплект формы на текущий сезон

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» показала, как будет выглядеть третий комплект формы команды на сезон-2025/2026.

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала

Фото: Телеграм-канал ФК «Динамо» Махачкала

«Строгий чёрный цвет формы дополняется яркими манжетами и воротником цвета песчаных пляжей Дагестана, древних стен Дербентской крепости Нарын-Кала и одной из главных достопримечательностей республики – бархана Сарыкум. Ключевой элемент дизайна в третьем комплекте – очертания дагестанских гор-четырёхтысячников: вершин Аддала-Шухгельмеэр, Базардюзю, Диклосмта и Шалбуздаг.

Новая джерси «Динамо» – это посвящение Стране гор, её неповторимым красотам и мужественным жителям горного Дагестана. Уникальный дизайн новой джерси создан клубом», — сказано в сообщении пресс-службы «Динамо», которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

После двух стартовых туров нового сезона Российской Премьер-Лиги махачкалинское «Динамо» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав одно очко.