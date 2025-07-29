Экс-игрок ЦСКА Иванов — о Роше: клуб потеряет хорошего игрока, но найдёт замену

Бывший полузащитник московского ЦСКА Василий Иванов отреагировал на новости о возможном уходе бразильского защитника Виллиана Роши из армейского клуба. Футболист с большой долей вероятности продолжит карьеру в «Аль-Джазире».

«Роша — неплохой игрок. Понятно, что ЦСКА потеряет хорошего игрока, если он уйдёт. Но что поделать? Это футбол! Думаю, команда найдёт ему замену. Если Роша уйдёт, клуб будет искать замену на его место. Это произойдёт не так быстро, но замену найдут», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее «Чемпионат» сообщал, что Роша попросил клуб отпустить его в «Аль-Джазиру» из ОАЭ. В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн. Роша выступает за ЦСКА с 2022 года.