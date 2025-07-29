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Титов предположил, как Романцев отреагировал бы на поражение «Спартака» от «Балтики»

Титов предположил, как Романцев отреагировал бы на поражение «Спартака» от «Балтики»
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Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов предположил, что бы сделал экс главный тренер красно-белых Олег Романцев после разгромного поражения команды в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги с «Балтикой» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

— Вы критически, но достаточно сдержанно отреагировали на поражение от «Балтики». Но что бы сделал с командой Олег Романцев после такого?
— Мы бы сразу прямо после матча уехали на базу. И сидели бы там, возможно, неделю. Не знаю, как сейчас. Как мне сказали, команда перед чемпионатом получала минимальную нагрузку. Не знаю, правда это или нет, но мне кажется, что надо получать максимальную нагрузку и быть приближёнными к тому, с чем ты будешь сталкиваться в сезоне. Давайте говорить честно, «Балтика» до любого из удалений «Спартак» переигрывала, — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, записав в свой актив три очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Акроном». Матч состоится 3 августа.

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