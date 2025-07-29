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Радимов: самый главный вопрос к «Спартаку»: зачем продлили контракт со Станковичем?

Радимов: самый главный вопрос к «Спартаку»: зачем продлили контракт со Станковичем?
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Известный российский экс-футболист Владислав Радимов оценил ситуацию в московском «Спартаке». Он адресовал руководству клуба несколько вопросов, отталкиваясь от событий последнего времени.

«Барко играть не хочет, Солари сидит на скамейке, Ливай Гарсия травмирован, Виллиан Жозе был с толстой жопой. С Ямайки Шамар был куплен за € 12 млн, а отдали за € 1 млн. Взяли бесплатно Заболотного. Вы вообще думаете, чего там делаете-то? И если покупается с одобрения спортивного директора футболист и Станкович его не ставит, значит, Станкович и спортивный директор думают по-разному? Зачем вам тогда нужен спортивный директор?

И самый главный вопрос: вы контракт со Станковичем на год ещё зачем продлили, если у него ещё год был контракта? Сейчас вы его уберёте, и вы ему просто за год лишний заплатите денег вперёд. Если у кого-то будет возможность на пресс-конференции задать этот вопрос, может быть, мы что-то поймём после ответа Малышева. В чём логика «Спартака» была? И кому конкретно пришла в голову эта мысль?» — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Напомним, после двух стартовых матчей нового сезона «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ. В минувшем сезоне красно-беле финишировали на четвёртой строчке в чемпионате страны.

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