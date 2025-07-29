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Жубал — о базе «Краснодара»: такого нет ни у одного клуба, разве что у «ПСЖ»

Жубал — о базе «Краснодара»: такого нет ни у одного клуба, разве что у «ПСЖ»
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Центральный защитник «Краснодара» Жубал, перешедший в российский клуб из французского «Осера», высказался об уровне тренировочной базы «быков».

«Я очень впечатлён уровнем тренировочного центра «Краснодара», база просто топ. Я много лет играл во Франции, и там такого нет ни у одного клуба, разве что у «ПСЖ». Думаю, базу «Краснодара» по уровню можно сравнить с базой «ПСЖ», — приводит слова Жубала «РБ Спорт».

В завершившемся сезоне 31-летний Жубал провёл за «Осер» 30 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2 млн.

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