Колыванов: не надо делать трагедию из-за поражения «Краснодара», многие плохо начали

Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).

«Не сказал бы, что «Краснодар» и в 1-м туре сыграл хорошо. «Локомотив» — хорошая команда. Если все футболисты находятся в оптимальной физической форме, с ними непросто. В прошлом сезоне железнодорожники тоже приятно удивляли, особенно в первой части чемпионата. «Краснодар» тоже плохо начинал в прошлом сезоне, но потом команда физически набрала и стала показывать тот футбол, в который она умеет играть. Не надо делать трагедию из-за поражения «Краснодара», многие клубы тяжело стартовали. Всё впереди», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.