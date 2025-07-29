Колыванов: не надо делать трагедию из-за поражения «Краснодара», многие плохо начали
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Известный российский экс-футболист Игорь Колыванов прокомментировал поражение «Краснодара» в матче 2-го тура РПЛ с «Локомотивом» (1:2).
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 2
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 34' 0:2 Батраков – 80' 1:2 Кобнан – 90+4'
«Не сказал бы, что «Краснодар» и в 1-м туре сыграл хорошо. «Локомотив» — хорошая команда. Если все футболисты находятся в оптимальной физической форме, с ними непросто. В прошлом сезоне железнодорожники тоже приятно удивляли, особенно в первой части чемпионата. «Краснодар» тоже плохо начинал в прошлом сезоне, но потом команда физически набрала и стала показывать тот футбол, в который она умеет играть. Не надо делать трагедию из-за поражения «Краснодара», многие клубы тяжело стартовали. Всё впереди», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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