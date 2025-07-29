Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Бразилия — Уругвай. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
03:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Егор Титов: в «Спартаке» нет человека, который может дать кому-то по башке

Егор Титов: в «Спартаке» нет человека, который может дать кому-то по башке
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о нынешнем составе красно-белых. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Деяна Станковича разгромно уступили «Балтике» (0:3).

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«На мой взгляд, не хватает и эмоций. Это видно. Нет человека, который может команду завести, дать кому-то в башке. Мне удивительно, что тот человек, который мог бы это сделать и который в команде играет 10 лет, — говорю о Романе Зобнине — сидит на лавке и сидит, я вижу, уверенно. Мне хотелось, чтобы играло больше русских, которые, возможно, более ответственны. Потому что иностранцы практически все в этом матче провалились. Гол из-под Бабича, гол из-под Мангаша. С «Балтикой» была катастрофа, надеюсь, сделают выводы. И хорошо, что катастрофа случилась именно на этот раз», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, записав в свой актив три очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Акроном». Матч состоится 3 августа.

Материалы по теме
Титов предположил, как Романцев отреагировал бы на поражение «Спартака» от «Балтики»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android