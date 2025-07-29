Егор Титов: в «Спартаке» нет человека, который может дать кому-то по башке

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился мыслями о нынешнем составе красно-белых. В матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги подопечные Деяна Станковича разгромно уступили «Балтике» (0:3).

«На мой взгляд, не хватает и эмоций. Это видно. Нет человека, который может команду завести, дать кому-то в башке. Мне удивительно, что тот человек, который мог бы это сделать и который в команде играет 10 лет, — говорю о Романе Зобнине — сидит на лавке и сидит, я вижу, уверенно. Мне хотелось, чтобы играло больше русских, которые, возможно, более ответственны. Потому что иностранцы практически все в этом матче провалились. Гол из-под Бабича, гол из-под Мангаша. С «Балтикой» была катастрофа, надеюсь, сделают выводы. И хорошо, что катастрофа случилась именно на этот раз», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

После двух туров чемпионата России «Спартак» занимает 10-е место в турнирной таблице, записав в свой актив три очка. В следующем туре «Спартак» встретится с «Акроном». Матч состоится 3 августа.