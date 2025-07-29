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Игрок «Балтики» Саусь — лучший по максимальной скорости во 2-м туре РПЛ

Игрок «Балтики» Саусь — лучший по максимальной скорости во 2-м туре РПЛ
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Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь развил самую большую скорость во 2-м туре Российской Премьер-Лиги среди всех игроков высшего российского первенства. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, Саусь разогнался до 33,59 км/час.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Во 2-м туре «Балтика» играла с московским «Спартаком». Встреча прошла в минувшую субботу на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Балтика» одержала разгромную победу со счётом 3:0. Владислав Саусь забил первый гол балтийцев в этой встрече.

В следующем матче внутреннего первенства команда Андрея Талалаева сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.

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