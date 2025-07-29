Игрок «Балтики» Саусь — лучший по максимальной скорости во 2-м туре РПЛ

Полузащитник калининградской «Балтики» Владислав Саусь развил самую большую скорость во 2-м туре Российской Премьер-Лиги среди всех игроков высшего российского первенства. Об этом сообщает телеграм-канал РУСТАТ. По данным источника, Саусь разогнался до 33,59 км/час.

Во 2-м туре «Балтика» играла с московским «Спартаком». Встреча прошла в минувшую субботу на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. «Балтика» одержала разгромную победу со счётом 3:0. Владислав Саусь забил первый гол балтийцев в этой встрече.

В следующем матче внутреннего первенства команда Андрея Талалаева сыграет с «Оренбургом» на домашней арене.