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Игорь Дивеев: все летели в отпуск, а Кисляк — домой: ремонт делать и стены красить

Игорь Дивеев: все летели в отпуск, а Кисляк — домой: ремонт делать и стены красить
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Защитник ПФК ЦСКА Игорь Дивеев высказался о молодом и перспективном одноклубнике Матвее Кисляке. Капитан армейцев заявил, что у Кисляка очень большой потенциал и при этом он сохраняет скромность.

— Кисляку очень далеко до своего потолка. Он может очень серьёзно ещё вырасти. С Глебовым – то же самое. Если он реализует все свои качества, это будет… Уф!

— Кисляк не зазнается?
— Пффф… Это самый простой человек. Все летели в отпуск, а он говорит: «А я домой поеду, ремонт делать, стены красить». Он — молодец, очень простой парень и добрый, — сказал Дивеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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