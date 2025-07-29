Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Смородская: «Балтика» меня очень удивила, советую Станковичу дальше тренировать «Спартак»

Смородская: «Балтика» меня очень удивила, советую Станковичу дальше тренировать «Спартак»
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Балтики» над «Спартаком» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась сенсационной победой калининградцев со счётом 3:0.

Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

«Вот победа «Балтики» над «Спартаком» — сенсация, два удаления — тоже. Дело в том, что, когда футболисты ничего не умеют, начинают бить по ногам. Заболотный — молодец, хорошо отличился. Этот трансфер уже оправдывает себя (смеётся). Я советую Станковичу и дальше тренировать «Спартак».

Что касается «Балтики» в первых двух турах, им повезло. Дальше посмотрим, как будет. Но они меня очень сильно удивили. Это факт», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Новое имя в РПЛ! Саусь — герой сенсаций «Балтики» со «Спартаком» и «Динамо»
Новое имя в РПЛ! Саусь — герой сенсаций «Балтики» со «Спартаком» и «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android