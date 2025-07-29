Смородская: «Балтика» меня очень удивила, советую Станковичу дальше тренировать «Спартак»
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Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала победу «Балтики» над «Спартаком» в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. Игра завершилась сенсационной победой калининградцев со счётом 3:0.
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49' 0:2 Оффор – 79' 0:3 Титков – 85'
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет
«Вот победа «Балтики» над «Спартаком» — сенсация, два удаления — тоже. Дело в том, что, когда футболисты ничего не умеют, начинают бить по ногам. Заболотный — молодец, хорошо отличился. Этот трансфер уже оправдывает себя (смеётся). Я советую Станковичу и дальше тренировать «Спартак».
Что касается «Балтики» в первых двух турах, им повезло. Дальше посмотрим, как будет. Но они меня очень сильно удивили. Это факт», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
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