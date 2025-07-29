Вендел отправился с «Зенитом» в Грозный на матч Кубка России с «Ахматом»

Полузащитник «Зенита» Вендел отправился в составе первой команды в Грозный на матч группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом». Об этом стало известно с помощью кадров, опубликованных фотослужбой команды на официальном сайте клуба. На фотографиях видно, что Вендел приехал в аэропорт и поднялся в самолёт вместе с другими игроками сине-бело-голубых.

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Вендела заинтересован бразильский «Палмейрас». Бразильский хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

В матче 2-го тура РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).