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Вендел отправился с «Зенитом» в Грозный на матч Кубка России с «Ахматом»

Вендел отправился с «Зенитом» в Грозный на матч Кубка России с «Ахматом»
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Полузащитник «Зенита» Вендел отправился в составе первой команды в Грозный на матч группового этапа Фонбет Кубка России с «Ахматом». Об этом стало известно с помощью кадров, опубликованных фотослужбой команды на официальном сайте клуба. На фотографиях видно, что Вендел приехал в аэропорт и поднялся в самолёт вместе с другими игроками сине-бело-голубых.

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30 июля 2025, среда. 20:45 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, ранее появилась информация, что в услугах Вендела заинтересован бразильский «Палмейрас». Бразильский хавбек выступает за сине-бело-голубых с 2020 года. В минувшем сезоне полузащитник принял участие в 27 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и 13 результативными передачами.

В матче 2-го тура РПЛ сезона-2025/2026 «Зенит» сыграл вничью с казанским «Рубином» (2:2).

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