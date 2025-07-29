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Божович предположил, что трансферная политика «Зенита» нацелена на возвращение в еврокубки

Божович предположил, что трансферная политика «Зенита» нацелена на возвращение в еврокубки
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Бывший главный тренер московского «Динамо», «Амкара» и «Ростова» Миодраг Божович предположил, что активная трансферная политика санкт-петербургского «Зенита» нацелена на возвращение российских команд в еврокубки.

— «Зенит» за два трансферных окна потратил почти € 60 млн на двух бразильцев: Луиса Энрике и Жерсона. В период, когда нет еврокубков, эти затраты оправданны?
— «Зенит» этими трансферами говорит, что он очень серьёзно нацелен на борьбу за чемпионство. Они понимают, что как только ситуация наладится, российские клубы быстро вернутся на международную арену. Надо к этому готовиться, в какой-то день ведь это всё закончится, — приводит слова Божовича Metaratings.

После двух стартовых туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 «Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице. В 1-м туре сине-бело-голубые одолели «Ростов» (2:1), а во 2-м сыграли вничью с казанским «Рубином» (2:2).

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