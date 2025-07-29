Жедсон оказал давление на президента «Бешикташа», чтобы перейти в «Спартак» — Сузгун

Полузащитник «Бешикташа» Жедсон Фернандеш оказал сильное давление на президента турецкого клуба Сердала Адали с целью осуществления своего трансфера в московский «Спартак». Об этом сообщает Besiktas JK France со ссылкой на журналиста Эртана Сузгуна в соцсети X (ранее Twitter).

По сведениям источника, португальский футболист уже подписал контракт с красно-белыми.

Ранее появилась информация, что стамбульский клуб и «Спартак» согласовали между собой переход полузащитника. Сумма трансфера составит € 20 млн + € 5 млн в виде бонусов.

Фернандеш перешёл в «Бешикташ» из «Бенфики» летом 2022 года. За это время он принял участие в 131 матче во всех турнирах, в которых записал в свой актив 18 голов и 16 результативных передач. Действующее контрактное соглашение футболиста с турецким клубом рассчитано до конца июня 2027 года.

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Как появился «Спартак»: