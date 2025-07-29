Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, когда Луис Диас будет представлен в качестве игрока «Баварии»

Стало известно, когда Луис Диас будет представлен в качестве игрока «Баварии»
Комментарии

Крайний нападающий Луис Диас будет официально представлен в качестве футболиста «Баварии» на пресс-конференции мюнхенской команды, которая состоится в четверг, 31 июля. Об этом сообщает Sky Sport Germany. На текущий момент вингер является игроком «Ливерпуля».

По информации источника, в указанный день колумбийский футболист проведёт первую тренировку с командой. Также вингер выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с «Лионом», который состоится в субботу, 2 августа.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
02 августа 2025, суббота. 16:30 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Не начался
Лион
Лион, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Ранее СМИ сообщали, что немецкий гранд купит Диаса у «Ливерпуля» за € 75 млн. Его контракт с «Баварией» рассчитан на четыре года.

Луис Диас Подробнее
Материалы по теме
Sky: Диас переходит из «Ливерпуля» в «Баварию» за € 75 млн, контракт — на четыре года

Сколько зарабатывают футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android