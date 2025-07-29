Стало известно, когда Луис Диас будет представлен в качестве игрока «Баварии»

Крайний нападающий Луис Диас будет официально представлен в качестве футболиста «Баварии» на пресс-конференции мюнхенской команды, которая состоится в четверг, 31 июля. Об этом сообщает Sky Sport Germany. На текущий момент вингер является игроком «Ливерпуля».

По информации источника, в указанный день колумбийский футболист проведёт первую тренировку с командой. Также вингер выйдет в стартовом составе на товарищеский матч с «Лионом», который состоится в субботу, 2 августа.

Ранее СМИ сообщали, что немецкий гранд купит Диаса у «Ливерпуля» за € 75 млн. Его контракт с «Баварией» рассчитан на четыре года.

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