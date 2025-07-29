«Динамо» Москва — «Сочи»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

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Сегодня, 29 июля, состоится матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встретятся московское «Динамо» и «Сочи». Команды будут играть на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Динамо» Москва: Лещук, Балахонов, Зайдензаль, Скопинцев, Смелов, Гагнидзе, Окишор, Александров, Макаров, Нгамалё, Сергеев.

«Сочи»: Дёгтев, Чирков, Макарчук, Осипов, Барт, Магаль, Васильев, Кайнов, Алвес, Фёдоров, Крамарич.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Сине-бело-голубые в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.