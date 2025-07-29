Молодёжная команда «Акрона» победила на международном турнире в Азии

Команда «Акрон-Академии Коноплёва» 2009-2007 года рождения стала победителем Шанхайского международного молодёжного футбольного турнира. Игроки тольяттинского клуба в финале одолели хозяев турнира «Датун» со счётом 2:1.

Первый мяч в игре на 55-й минуте после розыгрыша углового забил Данил Войтенко. На 77-й минуте китайская команда сравняла счёт. За семь минут до конца основного времени победный гол забил Ралиф Латыпов.

Ранее по ходу турнира молодые футболисты красно-чёрных одолели турецкий «Фенербахче» со счётом 1:0. Кроме этого, «Акрон-Академия Коноплёва» победила во встречах с «Циндао» и «Цибао».