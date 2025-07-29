Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Молодёжная команда «Акрона» победила на международном турнире в Азии

Молодёжная команда «Акрона» победила на международном турнире в Азии
Комментарии

Команда «Акрон-Академии Коноплёва» 2009-2007 года рождения стала победителем Шанхайского международного молодёжного футбольного турнира. Игроки тольяттинского клуба в финале одолели хозяев турнира «Датун» со счётом 2:1.

Первый мяч в игре на 55-й минуте после розыгрыша углового забил Данил Войтенко. На 77-й минуте китайская команда сравняла счёт. За семь минут до конца основного времени победный гол забил Ралиф Латыпов.

Ранее по ходу турнира молодые футболисты красно-чёрных одолели турецкий «Фенербахче» со счётом 1:0. Кроме этого, «Акрон-Академия Коноплёва» победила во встречах с «Циндао» и «Цибао».

Материалы по теме
Молодые россияне снова в топе международных рейтингов! Пиняева всё ещё высоко ценят
Молодые россияне снова в топе международных рейтингов! Пиняева всё ещё высоко ценят
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android