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«Акрон» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

«Акрон» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России
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Сегодня, 29 июля, состоится матч 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» с калининградской «Балтикой». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
Не начался
Балтика
Калининград
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Тереховский, Эшковал, Фернандес, Неделчяру, Шершов, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Дмитриев, Беншимол, Данилин.

«Балтика»: Любаков, Мурид, Ковалёв, Луна, Ковач, Андраде, Йенне, Филин, Никитин, Чивич, Мохаммад.

В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал ЦСКА. Московский клуб в финале в серии пенальти обыграл «Ростов».

Календарь Кубка России сезона-2025/2026
Турнирная таблица Кубка России
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