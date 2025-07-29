«Акрон» — «Балтика»: стартовые составы команд на матч 1-го тура Пути РПЛ Кубка России

Сегодня, 29 июля, состоится матч 1-го тура Пути РПЛ Fonbet Кубка России, в котором встретятся тольяттинский «Акрон» с калининградской «Балтикой». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 мск. Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Акрон»: Тереховский, Эшковал, Фернандес, Неделчяру, Шершов, Хосонов, Кузьмин, Базилевский, Дмитриев, Беншимол, Данилин.

«Балтика»: Любаков, Мурид, Ковалёв, Луна, Ковач, Андраде, Йенне, Филин, Никитин, Чивич, Мохаммад.

В прошлом сезоне обладателем Кубка России стал ЦСКА. Московский клуб в финале в серии пенальти обыграл «Ростов».