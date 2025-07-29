Александр Мостовой — о Семаке в «Зените»: не стоит работать в одном клубе долгое время

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Специалист возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года.

«Что касается долгой работы Семака в «Зените», уже много раз говорил об этом. Когда всё хорошо, все тебя будут облизывать и носить на руках. А как только что-то идёт не так, тебе будут всякое говорить в спину. Возможно, не стоит работать в одном клубе долгое время, хотя есть много примеров, когда работали и больше шести лет. У всех всё по-разному.

У «Зенита» самый сильный состав, но последние игры — подтверждение моих слов, что играют футболисты. Мог ли Семак знать, что выйдет парень и ударит мимо пустых ворот? Кто знал, что на последней минуте пойдёт подача в штрафную, а Даку выпрыгнет и забьёт головой? Вот чем и прекрасен футбол. Это не наука!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.