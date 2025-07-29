Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Мостовой — о Семаке в «Зените»: не стоит работать в одном клубе долгое время

Александр Мостовой — о Семаке в «Зените»: не стоит работать в одном клубе долгое время
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о работе главного тренера «Зенита» Сергея Семака. Специалист возглавляет клуб с берегов Невы с 2018 года.

«Что касается долгой работы Семака в «Зените», уже много раз говорил об этом. Когда всё хорошо, все тебя будут облизывать и носить на руках. А как только что-то идёт не так, тебе будут всякое говорить в спину. Возможно, не стоит работать в одном клубе долгое время, хотя есть много примеров, когда работали и больше шести лет. У всех всё по-разному.

У «Зенита» самый сильный состав, но последние игры — подтверждение моих слов, что играют футболисты. Мог ли Семак знать, что выйдет парень и ударит мимо пустых ворот? Кто знал, что на последней минуте пойдёт подача в штрафную, а Даку выпрыгнет и забьёт головой? Вот чем и прекрасен футбол. Это не наука!» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Какие неприятности ждут Семака на этот раз? Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»
Какие неприятности ждут Семака на этот раз? Прогноз на матч «Ахмат» — «Зенит»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android