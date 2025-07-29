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«Бешикташ» выкупил у «Бенфики» 50% прав на Жедсона, близкого к переходу в «Спартак»

«Бешикташ» выкупил у «Бенфики» 50% прав на Жедсона, близкого к переходу в «Спартак»
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«Бешикташ» на официальном сайте объявил о приобретении у «Бенфики» 50% прав на 26-летнего полузащитника Жедсона Фернандеша. Сумма сделки составила € 10 млн. Таким образом, на текущий момент турецкому клубу принадлежат все права на игрока.

Ранее СМИ сообщали, что португальский футболист близок к переходу в московский «Спартак». Подчёркивалось, что красно-белые заплатят за Фернандеша € 20 млн в качестве фиксированной суммы и ещё € 5 млн – в виде бонусов, а сам полузащитник согласовал условия контракта с российским клубом.

Фернандеш является выпускником академии «Бенфики». В составе взрослой команды лиссабонского клуба он принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и семью результативными передачами. Летом 2022 года футболист перешёл из «Бенфики» в «Бешикташ».

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