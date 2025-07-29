Дмитрий Чистяков рассказал об адаптации в «Ростове»

Защитник Дмитрий Чистяков дал комментарий на тему адаптации в «Ростове», состав которого он пополнил этим летом.

«Конечно, какая-никакая адаптация в «Ростове» была. Этот клуб я знал хорошо, как и футболистов с руководством и тренерским штабом. Именно поэтому мне было проще адаптироваться», — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Чистяков является воспитанником «Зенита». В составе сине-бело-голубых принял участие в 90 матчах во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами. С санкт-петербургским клубом Чистяков стал четырёхкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и четыре Суперкубка страны.

Напомним, футболист выступал за жёлто-синих с 2019 по 2021 год.