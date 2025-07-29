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Экс-игрок сборной России Беляев стал футболистом «СКА-Ростов»

Экс-игрок сборной России Беляев стал футболистом «СКА-Ростов»
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Центральный защитник Максим Беляев на правах свободного агента пополнил состав клуба «СКА-Ростов» из Медиалиги. Об этом сообщает официальный телеграм-канал армейцев.

Футболист является воспитанником московских «Спартака» и «Локомотива». На взрослом уровне игрок также выступал за красно-зелёных, в этот период карьеры он уходил в аренду в брянское «Динамо», владимирское «Торпедо» и «Ростов». Позднее он играл за «Шинник» и тульский «Арсенал», а с 2023-го он защищал цвета «Ленинградца». Беляев принял участие в 13 матчах прошедшего розыгрыша второй фазы дивизиона А Второй лиги.

Помимо этого, в активе защитника есть встреча за сборную России.

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