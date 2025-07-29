Черчесов назвал качество, в котором нужно прибавить вингеру «Зенита» Луису Энрике

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мнением об игре крайнего нападающего «Зенита» Луиса Энрике. В частности, 61-летний специалист сравнил действия на поле бразильского футболиста с игрой другого вингера сине-бело-голубых Андрея Мостового.

«Говорят про условного Луиса Энрике, а Мостовой из-за того, что ваш воспитанник, пять копеек стоит? У него такая же трансферная стоимость, как и у него. Думают, что раз Энрике так дорого стоит, значит, должен обязательно играть.

Мы знаем, что у бразильца есть качества, но ему нужно ускорять командную игру. Это главный вопрос. Ты техничный только для себя. Если ты обыгрываешь всё время на месте кого-то, ты ничего не выигрываешь. Вышел у них молодой Шилов. Он вышел с «Войводиной»? Это его [игровой стиль], он так будет играть со всеми.

Энрике не убыстряет игру. Не говорю, что я не в восторге от него. Его не знаю, только вижу. Смотрел игру в прошлом сезоне с «Локомотивом», он бегал передо мной. Ему отдают мяч, он левой под себя убирает, диагональ на него. Второй момент такой же, третий, пятый, 10-й. Мяч у Мостового — сразу шухер, раз-раз угловой, пошло. Один раз Энрике убежал за спину, ему дали вразрез, он правой мимо ударил, как сейчас помню. Такие вещи он должен делать чаще.

С «Ростовом» заработал пенальти и забил? Не говорю, что он плохой, такие вещи должны быть на регулярной основе…

Вижу, что вижу. Футболист реально, как говорите, хорошего класса, умеет это, это и это, но он не чемпион. Команда не стала с ним чемпионом. Просто факт. Его взяли, чтобы стать чемпионами, но не стали. Теперь задача стать чемпионами, а им можно стать, если нравится игра. Мне она понравилась, давно так не играли. Это обнадёживает», — сказал Черчесов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

Энрике перешёл в «Зенит» в январе 2025 года. За этот период нападающий принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и четырьмя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

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