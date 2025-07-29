Спортдиректор «Челябинска»: приятно находиться в таблице рядом с «Уралом» и «Факелом»

Спортивный директор «Челябинска» Евгений Гаврюк оценил старт команды в Лиге Pari. После двух туров соревнования челябинский клуб наряду с «Уралом» и «Факелом» набрал шесть очков. В минувшем сезоне команда выступала в Леон-Второй лиге.

«У «Челябинска» хороший старт в Первой лиге. Команда всегда настраивается на победу, и так получилось, что на выезде обыграли «Торпедо», а дома — «Ротор». Не буду лукавить: если бы с «Торпедо» была ничья, это считалось бы удовлетворительным результатом. В матче же с «Ротором» нас устраивала только победа, потому что мы — равные команды. Теперь готовимся к следующим встречам, где будем играть только на победу.

Приятно находиться в турнирной таблице рядом с «Уралом» и «Факелом», которые являются грандами Первой лиги. На бумаге они — фавориты этого турнира, но мы попытаемся составить всем конкуренцию», — сказал Гаврюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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