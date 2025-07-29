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Тренер «Сочи» Морено: мы обязаны реабилитироваться перед нашими болельщиками

Тренер «Сочи» Морено: мы обязаны реабилитироваться перед нашими болельщиками
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено дал комментарий перед матчем 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским «Динамо».

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«После таких матчей, как прошлый (во 2-м туре РПЛ «Сочи» уступил «Акрону» со счётом 0:4. — Прим. «Чемпионата»), важно правильно отреагировать. Оценить изменения, конечно, сможем только по итогам игры, но мы уже провели анализ, разобрали все ошибки и постараемся больше их не допускать.

Я считаю, что сегодня мы должны сыграть с большим желанием и показать, что то, что произошло несколько дней назад — не в духе нашего клуба. Мы обязаны реабилитироваться перед нашими болельщиками. Надеюсь, реакция игроков будет соответствующей», — сказал Морено в эфире «Матч ТВ».

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