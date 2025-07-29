Кассьерра может перейти из «Зенита» в «Севилью» на правах аренды — Abc.es

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра попал в сферу интересов «Севильи», которая рассматривает вариант с арендой 28-летнего футболиста. Об этом сообщает Abc.es.
По информации источника, сделка является сложной ввиду высокой заработной платы колумбийского форварда. Испанский клуб готов взять на себя часть данных расходов.
В минувшем сезоне Кассьерра принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 12 голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.
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