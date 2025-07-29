«Динамо» Москва — «Сочи»: Сергеев вывел москвичей вперёд на девятой минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и «Сочи». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт — 1:0 в пользу москвичей. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9' 1:1 Васильев – 34' 1:2 Фёдоров – 35' 2:2 Сергеев – 57'
На девятой минуте Иван Сергеев открыл счёт во встрече и вывел «Динамо» вперёд.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Красно-синие в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.
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