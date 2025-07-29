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Трансфер Сауля Коко в «Спартак» из «Торино» сорвался — Tuttosport

Трансфер Сауля Коко в «Спартак» из «Торино» сорвался — Tuttosport
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Переход центрального защитника «Торино» Сауля Коко в московский «Спартак» не состоится. Об этом сообщает Tuttosport.

По информации источника, красно-белые предложили туринскому клубу € 15 млн плюс бонусы за трансфер 26-летнего футболиста, однако итальянцы решили не активизировать переговорный процесс с посредниками московской команды, поскольку не были уверены в сроках, которые потребуются агентам игрока для согласования личного контракта с российским грандом.

В минувшем сезоне Коко принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 10 млн.

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Как появился «Спартак»:

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