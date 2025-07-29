В «Балтике» высказались о приоритетном турнире в нынешнем сезоне

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев перед матчем 1-го тура Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Акроном» ответил на вопрос о приоритетном турнире для его команды в нынешнем сезоне.

«Приоритет на Кубок или чемпионат? Мы не делим пока. Мы понимаем, что Кубок – это трофей, и «Балтика» была в шаге от его завоевания не так давно.

Андраде — в старте? Сейчас его министром обороны называют. Посмотрим, как он в этом министерстве разберётся (улыбается). Сегодня будет такой эксперимент, мы в этом составе ещё не выходили. Но я уверен во всех своих пацанах», — сказал Талалаев в интервью для клубной пресс-службы.