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В «Челябинске» ответили, будут ли готовы пересмотреть задачи на сезон при победной серии

В «Челябинске» ответили, будут ли готовы пересмотреть задачи на сезон при победной серии
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Спортивный директор «Челябинска» Евгений Гаврюк дал комментарий касательно возможного изменения целей клуба в нынешнем сезоне в случае удачного выступления в матчах Лиги Pari.

— Если «Челябинск» продолжит побеждать, будет ли пересмотр задач на сезон?
— Это зависит не от меня. Мы делаем свою работу, а там – как решит высшее руководство и губернатор. Надо дожить до зимы, а там будет видно. Если будем идти вверху, может что-то пересмотрится, — сказал Гаврюк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В 1-м туре «Челябинск» переиграл московское «Торпедо» (3:2), во 2-м туре команда оказалась сильнее «Ротора» (1:0). На данный момент коллектив возглавляет турнирную таблицу Первой лиги.

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