«Сын не отвечает за отца, ему стоило в первый день промолчать». Черчесов — о Глушенкове

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о ситуации с нападающим «Зенита» Максимом Глушенковым. Футболист был заменён в перерыве матча 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2) и подвергся критике со стороны главного тренера команды Сергея Семака. За Глушенкова заступился его отец, который сообщил, что у него есть ощущение «чересчур въедливого отношения» к игроку.

— Где вы видите Глушенкова? Правый фланг — 100% Энрике, на левом — Педро, Мостовой.

— У Глушенкова высокий футбольный интеллект. У меня был такой Токмак в «Ференцвароше», если говорить про своих, то в «Спартаке» был Черенков. Ему нужно дать возможность выйти из этой клетки, чтобы он поймал свою игру, а потом – опять в какие-то рамки…

Нужно переговорить, наметить, от игрока требуют, он умеет многое… Я долго играл и как тренер работаю. Такие ситуации постоянны. Есть вопрос — нужно решить. У нас в Сокольниках в лифте было написано: «Хочешь понять соседа? Переговори с ним». Если хочешь понять своего футболиста или тренера — переговори.

— А что делать, если начинает говорить отец?

— Не думаю, что это критика, просто констатация факта.

— Должны ли его слова рикошетить по отношению Семака к Глушенкову?

— Думаю, нет. Сын не отвечает за отца, мы не можем ему закрыть рот. Вы (обращается к журналистам. — Прим. «Чемпионата») просто не подходите к нему, он бы ничего не сказал. Папа, наверное, должен был хотя бы в первый день промолчать, — сказал Черчесов в эфире «Коммент.Live» на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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