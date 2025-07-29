Тренер «Оренбурга» Слишкович: Кубок России интересный, он даёт футболистам игровое время

Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович перед матчем с казанским «Рубином» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о возможности применять ротацию состава, которую даёт данный турнир.

«Кубок очень интересный, даёт возможность футболистам, которые меньше играют, получить игровое время. Для них это очень важно и для меня как тренера, потому что мы рассчитываем на них и в чемпионате. Так что не вижу никакой разницы. Думаю, что нас ждёт тяжёлая игра, как и любая, интересная. Увидим ротацию, чтобы игроки, которые меньше за два тура отыграли, выступили больше, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».