Тренер «Оренбурга» Слишкович: Кубок России интересный, он даёт футболистам игровое время
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Главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович перед матчем с казанским «Рубином» в 1-м туре Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о возможности применять ротацию состава, которую даёт данный турнир.
Fonbet Кубок России . Группа A. 1-й тур
31 июля 2025, четверг. 19:30 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Оренбург
Оренбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Кубок очень интересный, даёт возможность футболистам, которые меньше играют, получить игровое время. Для них это очень важно и для меня как тренера, потому что мы рассчитываем на них и в чемпионате. Так что не вижу никакой разницы. Думаю, что нас ждёт тяжёлая игра, как и любая, интересная. Увидим ротацию, чтобы игроки, которые меньше за два тура отыграли, выступили больше, — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».
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