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Александр Мостовой — о Роше: забудьте про эмблемы и флаги, деньги решают всё

Александр Мостовой — о Роше: забудьте про эмблемы и флаги, деньги решают всё
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Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе защитника ЦСКА Виллиана Роши из клуба. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бразилец согласовал контракт с «Аль-Джазирой».

«Во многих командах сталкивался с такими ситуациями, как сейчас с Рошей в ЦСКА. Футболист вправе решать своё будущее. Кто бы что ни говорил, но деньги решают всё. Забудьте про эмблемы и флаги. Получил сумасшедшее предложение и поехал. В случае с Рошей — так и есть. Что получишь, если будешь удерживать футболиста, который не хочет играть за твою команду?

О чём говорить, если люди, как Роналду и остальные, уезжали туда, где футбола вообще не было? Конечно, для ЦСКА это будет большая потеря. Дивеев, Мойзес и Роша — три основных защитника команды. Однако в этом случае ничего не поделаешь», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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