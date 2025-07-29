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Антон Заболотный заявил, что не боится конкуренции с Гарсией и Угальде

Антон Заболотный заявил, что не боится конкуренции с Гарсией и Угальде
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Нападающий «Спартака» Антон Заболотный высказался о своём отношении к конкуренции в стане красно-белых. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги 34-летний футболист выходил в стартовом составе команды. Форварды Ливай Гарсия и Манфред Угальде начинали эти игры на скамейке запасных. Во встречах с «Динамо» Махачкала (1:0) и «Балтикой» (0:3) Заболотный не отметился результативными действиями.

Мир Российская Премьер-лига . 1-й тур
19 июля 2025, суббота. 20:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 0
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Маркиньос – 37'    
Удаления: нет / Аззи – 53'
Мир Российская Премьер-лига . 2-й тур
26 июля 2025, суббота. 15:00 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
0 : 3
Балтика
Калининград
0:1 Саусь – 49'     0:2 Оффор – 79'     0:3 Титков – 85'    
Удаления: Заболотный – 11', Маркиньос – 58' / нет

– В «Химках вы не сталкивались с такой конкуренцией, как в «Спартаке: Ливай Гарсия, Манфред Угальде. Как ощущаете себя в таких условиях?
– Я не боюсь конкуренции. Конкуренция — это всегда прогресс. Поэтому ощущаю, что каждый игрок выкладывается на все 100% и отдаётся по полной, — приводит слова Заболотного Legalbet.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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