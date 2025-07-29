Антон Заболотный заявил, что не боится конкуренции с Гарсией и Угальде

Нападающий «Спартака» Антон Заболотный высказался о своём отношении к конкуренции в стане красно-белых. В первых двух турах Мир Российской Премьер-Лиги 34-летний футболист выходил в стартовом составе команды. Форварды Ливай Гарсия и Манфред Угальде начинали эти игры на скамейке запасных. Во встречах с «Динамо» Махачкала (1:0) и «Балтикой» (0:3) Заболотный не отметился результативными действиями.

– В «Химках вы не сталкивались с такой конкуренцией, как в «Спартаке: Ливай Гарсия, Манфред Угальде. Как ощущаете себя в таких условиях?

– Я не боюсь конкуренции. Конкуренция — это всегда прогресс. Поэтому ощущаю, что каждый игрок выкладывается на все 100% и отдаётся по полной, — приводит слова Заболотного Legalbet.

Красно-белые объявили о подписании контракта с Заболотным 1 июля. Контракт с 34-летним нападающим рассчитан на год. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Как появился «Спартак»: