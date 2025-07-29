«Акрон» — «Балтика»: Тентон сравнял счёт на 14-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура Fonbet Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» с калининградской «Балтикой». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой. Счёт во встрече – 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Fonbet Кубок России . Группа D. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Акрон
Тольятти
2-й тайм
1 : 1
Балтика
Калининград
1:0 Беншимол – 7' 1:1 Йенне – 14'
Нападающий «Балтики» Тентон Йенне сравнял счёт на 14-й минуте. Ранее Беншимол реализовал пенальти и вывел «Акрон» вперёд.
На старте нынешнего сезона чемпионата России «Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и разгромил «Сочи» со счётом 4:0. «Балтика», в свою очередь, не уступила московскому «Динамо» (1:1) и крупно обыграла «Спартак» (3:0).
Победителем Кубка России минувшего сезона является ЦСКА.
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