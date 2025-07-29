Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Ахмата» Сторожук: чего бы хотел пожелать самому себе? Чемпионство, Кубок России

Тренер «Ахмата» Сторожук: чего бы хотел пожелать самому себе? Чемпионство, Кубок России
Комментарии

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук рассказал, чего бы он хотел себе пожелать в профессиональном и личном плане.

— Это титулы, это в большей степени получение удовольствия от самого процесса, как можно дольше находиться в этом деле.

— Какие титулы?
— Чемпион России, Кубок России. А почему нет? А зачем тогда этим заниматься, если об этом хотя бы не мечтать?

— А в личном?
— Тут, наверное, я не буду оригинален. В моей нынешней ситуации я хотел бы, чтобы здоровы были мои родные, а в частности мой отец, чтобы он справился с этой проблемой и победил этот недуг навсегда, — сказал Сторожук в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».

Материалы по теме
Бернард Бериша: хотел бы жить в Грозном после карьеры. Может, поработать в «Ахмате»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android