Тренер «Ахмата» Сторожук: чего бы хотел пожелать самому себе? Чемпионство, Кубок России

Главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук рассказал, чего бы он хотел себе пожелать в профессиональном и личном плане.

— Это титулы, это в большей степени получение удовольствия от самого процесса, как можно дольше находиться в этом деле.

— Какие титулы?

— Чемпион России, Кубок России. А почему нет? А зачем тогда этим заниматься, если об этом хотя бы не мечтать?

— А в личном?

— Тут, наверное, я не буду оригинален. В моей нынешней ситуации я хотел бы, чтобы здоровы были мои родные, а в частности мой отец, чтобы он справился с этой проблемой и победил этот недуг навсегда, — сказал Сторожук в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ».