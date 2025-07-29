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Александр Тарханов: на ЦСКА отрицательно повлиял бы уход Дивеева, но не Роши

Александр Тарханов: на ЦСКА отрицательно повлиял бы уход Дивеева, но не Роши
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Бывший полузащитник ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном уходе защитника красно-синих Виллиана Роши из клуба. Ранее источник, знакомый с ситуацией, сообщил «Чемпионату», что бразилец согласовал контракт с «Аль-Джазирой». Специалист допустил, что потенциальный уход из команды защитника Игоря Дивеева мог бы сильнее сказаться на армейцах.

«Роша же хочет уйти в ОАЭ, там больше платят. Сейчас все футболисты стремятся заработать денег. Уже нет такого, чтобы играть за клуб из-за чести. Что касается замены Роши, тот же Лукин способен сыграть в центре защиты. Не думаю, что оборона ЦСКА при Матвее просядет — один футболист не влияет на игру команды. Возможно, отрицательно повлиял бы уход Дивеева, но не Роши.

Что касается ухода ещё и Келлвена с Файзуллаевым, не думаю, что у ЦСКА возникнут проблемы после их продажи. Команда подтягивает много молодых ребят. Вряд ли это как-то скажется отрицательно — ничего страшного не произойдёт, ведь найдут других футболистов», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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