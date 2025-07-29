«Акрон» — «Балтика»: Беншимол забил на 90+7-й минуте после углового

В эти минуты идёт матч 1-го тура Fonbet Кубка России, в котором встречаются тольяттинский «Акрон» с калининградской «Балтикой». Команды играют на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Максимом Перезвой. Счёт во встрече – 1:1 в пользу хозяев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Нападающий Беншимол вывел вперёд свою команду на 90+7-й минуте. Ранее форвард реализовал пенальти в ворота калининградцев на седьмой минуте, а Тентон Йенне сравнял счёт на 15-й.
На старте нынешнего сезона чемпионата России «Акрон» сыграл вничью с «Крыльями Советов» (1:1) и разгромил «Сочи» со счётом 4:0. «Балтика», в свою очередь, не уступила московскому «Динамо» (1:1) и крупно обыграла «Спартак» (3:0).
Победителем Кубка России минувшего сезона является ЦСКА.
- 29 июля 2025
-
21:27
-
21:27
-
21:27
-
21:25
-
21:19
-
21:18
-
21:14
-
21:14
-
21:05
-
21:03
-
21:01
-
20:59
-
20:57
-
20:56
-
20:53
-
20:53
-
20:52
-
20:47
-
20:42
-
20:35
-
20:33
-
20:33
-
20:31
-
20:25
-
20:21
-
20:14
-
20:03
-
19:57
-
19:52
-
19:50
-
19:45
-
19:30
-
19:24
-
19:23
-
19:19