Таранов: Роша приложил много усилий, чтобы ЦСКА находился на лидирующих позициях

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов поделился мнением об ожидаемом переходе защитника армейцев Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».

«Что касается ухода Роши из ЦСКА, одно дело, когда человек воспитан в клубе, а совсем другое, когда человек — наёмный работник. Конечно, он приложил много усилий, чтобы ЦСКА находился на лидирующих позициях. Это столп обороны армейцев, без которого будет тяжело. Будет очень непросто найти равноценную замену. Очень жаль, что произойдёт такая потеря.

В таком случае нужно давать возможность молодёжи проявлять себя. Но мы понимаем, что у Лукина не такой большой опыт. По фактуре и бойцовским качествам Роша был одним из лучших защитников РПЛ, поэтому рано сравнивать Лукина с Виллианом», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В сезоне-2024/2025 Российской Премьер-Лиги 30-летний Виллиан провёл 26 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. Также на его счету девять игр и одна результативная передача в Фонбет Кубке России.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость бразильского футболиста в € 6 млн. Роша выступает за ЦСКА с 2022 года.