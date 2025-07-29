Медведев — о Миранчуке в «Зените»: очередные глюки из-за несвежих дождевых червей

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию, что сине-бело-голубым предложили купить российского хавбека «Сьона» Антона Миранчука.
«Очередные глюки из-за несвежих дождевых червей», – приводит слова Медведева Metaratings.
Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что кандидатуру Миранчука предложили «Зениту», «Спартаку», ЦСКА, «Краснодару» и московскому «Динамо».
Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.
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