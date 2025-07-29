«Динамо» Москва — «Сочи»: Фёдоров вывел сочинцев вперёд на 35-й минуте

В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и «Сочи». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт – 2:1 в пользу сочинцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Захар Фёдоров на 35-й минуте вывел сочинцев вперёд. Ранее, на девятой минуте, Иван Сергеев открыл счёт в матче и вывел «Динамо» вперёд. Дмитрий Васильев на 33-й минуте сравнял счёт.
Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Красно-синие в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.
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