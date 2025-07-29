В «Зените» ответили, будет ли клуб штрафовать Глушенкова за критические слова его отца

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев ответил, рассматривает ли санкт-петербургский клуб применение санкций к нападающему Максиму Глушенкову за высказывания его отца. Напомним, после матча 2-го тура Мир РПЛ с «Рубином» (2:2), где футболист был заменён в перерыве, его отец отметил, что после ухода нападающего с поля игра сине-бело-голубых не поменялась, и допустил, что футболист может задуматься о том, чтобы покинуть «Зенит», если подобные замены продолжатся.

«Сын за отца не в ответе», — приводит слова Медведева «РИА Новости Спорт».

Глушенков перешёл в санкт-петербургский клуб из «Локомотива» летом 2024 года. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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