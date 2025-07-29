«Динамо» Москва — «Сочи»: Сергеев оформил дубль на 57-й минуте

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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и «Сочи». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт – 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 57-й минуте Сергеев оформил дубль. Ранее, на девятой минуте, Иван Сергеев открыл счёт во встрече и вывел «Динамо» вперёд. Дмитрий Васильев на 33-й минуте сравнял счёт. Захар Фёдоров на 35-й минуте вывел сочинцев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Красно-синие в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.