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18:30 Мск
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«Динамо» Москва — «Сочи»: Сергеев оформил дубль на 57-й минуте

«Динамо» Москва — «Сочи»: Сергеев оформил дубль на 57-й минуте
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В эти минуты идёт матч 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, в котором встречаются московское «Динамо» и «Сочи». Команды играют на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. На данный момент счёт – 2:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'     3:2 Фомин – 90+5'    

На 57-й минуте Сергеев оформил дубль. Ранее, на девятой минуте, Иван Сергеев открыл счёт во встрече и вывел «Динамо» вперёд. Дмитрий Васильев на 33-й минуте сравнял счёт. Захар Фёдоров на 35-й минуте вывел сочинцев вперёд.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Красно-синие в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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