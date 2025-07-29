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Динамо М — Сочи. Прямая трансляция
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18:30 Мск
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Игрок «Сочи» Фёдоров отпраздновал гол в ворота московского «Динамо», сделав селфи

Игрок «Сочи» Фёдоров отпраздновал гол в ворота московского «Динамо», сделав селфи
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Нападающий «Сочи» Захар Фёдоров отпраздновал свой гол в ворота московского «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026, сделав селфи. На данный момент счёт 2:1 в пользу сочинцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Fonbet Кубок России . Группа B. 1-й тур
29 июля 2025, вторник. 18:30 МСК
Динамо М
Москва
2-й тайм
2 : 2
Сочи
Сочи
1:0 Сергеев – 9'     1:1 Васильев – 34'     1:2 Фёдоров – 35'     2:2 Сергеев – 57'    

Ранее в данной игре Иван Сергеев на девятой минуте открыл счёт в матче и вывел «Динамо» вперёд. Дмитрий Васильев на 33-й минуте забил ответный гол.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Красно-синие в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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