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В «Сочи» показали видео, которое Фёдоров снял после гола в ворота «Динамо» в Кубке России

Нападающий «Сочи» Захар Фёдоров отпраздновал с помощью селфи и снятого видео свой гол в ворота московского «Динамо» в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России по футболу сезона-2025/2026. На данный момент счёт – 2:1 в пользу сочинцев. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть его можно в официальном телеграм-канале ФК «Сочи».

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. Красно-синие в финале прошлого розыгрыша одолели «Ростов» 0:0 (4:3 пен.). Самая титулованная команда Кубка России — московский «Локомотив». Железнодорожники выигрывали это соревнование девять раз.