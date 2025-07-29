Таранов: у ЦСКА разбегается костяк команды, это не приведёт ни к чему хорошему

Бывший футболист ЦСКА Иван Таранов высказался о трансферах московского клуба в летнее межсезонье.

«Появляются очень неприятные новости по поводу ухода футболистов из ЦСКА. Разбегается костяк команды. Это может отразиться не очень хорошо на команде и результатах. Одно дело, когда есть стабильный состав, который проникся атмосферой армейской. А когда сначала меняется тренер, а потом состав, это не приведёт ни к чему хорошему. Конечно, верим в лучшее, но футбольный опыт подсказывает, что такие перестановки не очень хорошо отражаются на коллективе. Надеюсь, что ЦСКА хорошо сработает на трансферном рынке и будет идти в лидирующих позициях. Однако это будет сделать сложнее, чем в прошлом сезоне», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее появлялась информация о возможном переходе защитника армейцев Виллиана Роши в «Аль-Джазиру».