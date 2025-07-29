«Барселона» сделала заявление о состоянии тер Штегена после операции на пояснице

«Барселона» в соцсети Х (ранее Twitter) опубликовала заявление, в котором сообщила, что вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген успешно перенёс операцию на пояснице.

«Игрок первой команды Марк-Андре тер Штеген успешно перенёс очередную операцию на пояснице, которая была проведена доктором Амели Леглиз под наблюдением клубной медицинской службы в спортивной клинике Бордо. Он недоступен для участия в матчах. От прогресса его выздоровления зависит, когда он сможет вернуться», — написано в заявлении сине-гранатовых.

Ранее в СМИ появлялась информация, что срок реабилитации 33-летнего голкипера может составить четыре месяца.

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